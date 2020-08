PSG - Thomas Tuchel réclame un gros mercato

Après la défaite de son PSG en finale de la Ligue des Champions, dimanche, Thomas Tuchel a abordé la question du mercato, en demandant à ses dirigeants de lui trouver les renforts adéquats pour "améliorer le niveau de l'équipe"...

Sa saison 2019-2020 étant officiellement terminée, le PSG va pouvoir entamer son mercato. Le club de la capitale, qui n'a pour l'instant officialisé que le recrutement définitif de Mauro Icardi, a jusqu'au 5 octobre pour reconstruire un effectif déjà amputé d'Edinson Cavani, Adil Aouchiche, Tanguy Kouassi et Thomas Meunier, mais bientôt aussi de Thiago Silva, Sergio Rico et Eric Choupo-Moting, tous en fin de contrat. "Honnêtement, on a perdu Edinson Cavani, on a perdu Thomas Meunier, Tanguy Kouassi pour cette fin de campagne européenne. Et nous perdons Thiago Silva et Eric-Maxim Choupo-Moting. Ça fait beaucoup de joueurs", a calculé Thomas Tuchel après la finale, au micro de BT Sport.

L'entraîneur parisien a clairement fait passer un message à sa direction. "Quand je vois le Bayern investir et garder tous ses joueurs... si l'on veut rivaliser à ce niveau, il faut qu'on utilise ce marché des transferts", a-t-il prévenu. "La saison qui arrive sera très très chargée, sans trêve après l'épidémie de coronavirus. On recommence samedi (2e journée de L1 à Lens samedi, ndlr). Pour rivaliser, il faut construire une équipe très, très forte."

Le PSG cherche au moins un joueur par ligne

En fait, le PSG va devoir recruter sur toutes les lignes, du gardien de but au poste d'avant-centre (un latéral droit, un défenseur central et un milieu de terrain sont également recherchés). Les Rouge-et-Bleu se positionneront-ils sur Lionel Messi, dont les velléités de départ à Barcelone auraient ressurgi ? "Il est tout à fait le bienvenu !", a plaisanté Tuchel quand on lui a posé la question, sans se faire trop d'illusion. "Je pense que Messi finira sa carrière à Barcelone." Et l'Allemand d'insister : "dans les prochains jours, on a beaucoup de choses à faire pour maintenir et même améliorer le niveau de l'équipe". Le chantier est ouvert.