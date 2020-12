PSG - Thomas Tuchel rend hommage à Gérard Houllier

En conférence de presse ce mardi après-midi, Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, est revenu sur le décès de Gérard Houllier, survenu hier à l'âge de 73 ans. Marqué par cette triste nouvelle, le technicien allemand a tenu à saluer la mémoire de l'ancien sélectionneur de l'équipe de France et accessoirement l'un de ses prédécesseurs au PSG (1985-1988).

"Il était une grande inspiration pour moi, car il avait beaucoup d'humanité. J'ai souvent parlé avec lui, je lui connaissais depuis plusieurs années. il était toujours agréable. Il m'a toujours soutenu, toujours très gentil et humble. C'était très impressionnant pour un coach plus jeune. J'étais très surpris et très triste de son décès", a indiqué Thomas Tuchel devant les journalistes.