PSG - Thomas Tuchel revient sur le règlement de compte avec Leonardo

Depuis le match face à Angers et le coup de gueule de Leonardo, remonté contre son entraîneur, le PSG n'a pas disputé le moindre match officiel. Ce jeudi, à 24 heures du déplacement à Nîmes, Thomas Tuchel a forcément essuyé quelques questions concernant les déclarations de son directeur sportif quelques jours avant la fin du mercato. Et le coach parisien a préféré botter en touche pour apaiser les tensions. "J’ai entendu clairement la déclaration (de Leonardo). J’avais donné mon avis sur la situation, voilà... Mais dans le foot, je ne prends jamais les choses personnellement. On n’a pas eu de contact après non, on s'est entraîné avec les joueurs qui étaient là et c’est ce que je préfère, le travail sur le terrain. On a fait ça pendant deux semaines avec les joueurs ici" explique Tuchel.

Relancé sur le sujet, l'Allemand a poursuivi son discours. "Dans un groupe, il peut y avoir des personnes soudées, cela n’empêche pas quelques conflits. Mais ça ne change rien à la relation entre ces personnes. Il a donné son avis, j’ai donné le mien, et comme je l’ai dit je ne prends pas les choses personnellement. J’ai donné mon avis parce que c’est mon job comme entraineur de me battre pour avoir le meilleur pour mon équipe. Maintenant Leo a dit ce qu’il avait à dire, ok, les choses sont claires. On peut aller de l’avant, il n’y a rien de personnel."