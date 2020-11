PSG - Thomas Tuchel s'agace et ne parvient pas à expliquer la défaite

Juste après le coup de sifflet final, marquant la défaite du PSG face à Leipzig (1-2, résumé et notes), Thomas Tuchel a debriefé la rencontre au micro de RMC Sport. L'Allemand, un poil agacé, a du mal à expliquer la défaite. Un discours qui a déjà été entendu lors de la première journée de LDC, lors de la défaite face à Man United sur le même score.

"C’est difficile d’expliquer ce qu’il s’est passé, on a manqué le deuxième but, et après on a concédé un penalty. Et puis on prend un rouge, et ça devient difficile à dix… Ça fait trop de situations défavorables, ça fait la différence. On a joué contre une équipe qui était leader de Bundesliga la semaine passée, ils sont très forts. On a fait un bon match, on aurait pu mener 2-0. C’était plus difficile en deuxième période mais on manque de joueurs, on manque de rythme. C’était un match très serré. Ce sont des duels directs qu’on peut encore remporter, si on gagne 1-0 ou 2-0 au Parc. On a toujours notre destin en mains, il ne faut pas douter. Si vous attendiez qu’on gagne 3-0 aujourd’hui c’est votre problème, moi je ne m’attendais pas à cela. (...) Pourquoi le groupe ne me soutiendrait pas? C’est le même groupe qui est premier en Ligue 1. On est ensemble, c’est le sport, il y a des phases difficiles. Moi je savais dans quel état on arrivait pour ce match et que ça allait être difficile. Même si on aurait pu faire match nul ou gagner. Encore une fois on a la possibilité de remporter nos confrontations directes (contre Leipzig et United). Si on gagne au Parc, la situation s’inverse" a-t-il déclaré.