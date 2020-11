PSG - Thomas Tuchel s'est fait une raison pour son avenir...

Cette nouvelle saison 2020/2021 est très délicate côté parisien. Après la première finale de LDC de son histoire disputée au mois d'août, le club de la capitale peine à retrouver sa cohésion d'équipe, ce qui a pourtant fait sa force durant le Final 8. Le PSG a d'ailleurs perdu ces deux premiers matchs de L1, un fait rarissime sous l'ère QSI, et réalise aussi le pire début de campagne de LDC de l'histoire qatarie avec deux défaites en trois matchs. Et s'il n'est pas aidé par les nombreuses blessures, Thomas Tuchel est pointé du doigt depuis le début de la saison et son avenir semble tout tracé.

En effet, en fin de contrat en juin 2021, l'Allemand n'a aucune nouvelle concernant une potentielle prolongation de contrat. S'il a pourtant réalisé la plus grande saison de l'histoire du PSG l'an dernier, son équipe patine et le jeu produit par les Parisiens n'est pas vraiment emballant. Le spectre d'une élimination précoce du PSG dès la phase de poule de LDC commence à pointer le bout de son nez et le futur à court terme de Tuchel a été remis en question ces derniers temps. Une réunion à Doha est d'ailleurs programmée pendant la trêve pour prendre des décisions concernant l'aspect sportif. Pour autant, d'après L'Equipe du jour, le changement de coach à Paris ne serait pas programmé de manière imminente, même si certains éléments du vestiaire l'ont évoqué en interne. Le conditionnel reste évidemment proscrit, d'autant plus que les dirigeants parisiens peuvent réagir de manière imprévisible. Mais Tuchel ne se fait plus d'illusion concernant son avenir : l'Allemand sait qu'il va quitter Paris à la fin de la saison...