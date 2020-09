PSG - Thomas Tuchel s'inquiète pour le mercato

Avec seulement deux recrues durant ce mercato : Alessandro Florenzi (latéral droit) et Alexandre Letellier (troisième gardien), le PSG n'a pas renforcé son effectif comparé à la saison passée, bien au contraire. Le finaliste de la dernière Ligue des Champions a, en effet, perdu Thiago Silva, Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting (en fin de contrat), ainsi que les jeunes Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi. Des joueurs qui ne sont pas, pour le moment, remplacés dans l'effectif.

Et à une semaine de la fin du mercato, Thomas Tuchel a logiquement confié son inquiétude. "J'essaye d'être confiant, j'essaye vraiment. Je veux y croire... " glisse-t-il en conférence de presse après la victoire à Reims. Pas forcément très bavard, l'Allemand a été relancé par les médias : "Vous savez bien quels joueurs on a perdus et voilà. On espère qu'on pourra commencer ou continuer la saison avec un groupe similaire (à celui de la saison passée) mais c'est tard. C'est déjà tard".