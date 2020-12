PSG - Thomas Tuchel se lâche : "Dans un club comme le PSG, ce n'est pas toujours juste du foot"

En fin de contrat au mois de juin prochain, Thomas Tuchel s'est livré sur sa vision du poste d'entraîneur au PSG.

Juste avant le dernier match de l'année 2020, Thomas Tuchel s'est livré, sans filtre, au média allemand Sport1. L'entraîneur de 47 ans a évoqué ses difficultés, ses craintes, ses peurs ou encore ses galères en tant que technicien du PSG. Si on lit entre les lignes, l'ancien du BvB se sent obligé de gérer plus que l'aspect football.

"En toute honnêteté, au cours des six premiers mois, je me suis dit : 'Suis-je toujours entraîneur ou suis-je un politicien du sport, un ministre des Sports?'. Où est mon rôle d’entraîneur dans un tel club, maintenant?", s'interroge Tuchel, un poil lassé par son rôle. "Je me dis : je veux juste être coach. Je crois que ce pour quoi je suis devenu coach et ce pour quoi je le suis toujours, je peux le trouver n’importe où, lâche l’entraîneur du troisième de L1. Partout où il y a un demi-terrain pour m’entraîner et un lecteur DVD pour faire des vidéos. Au fond, j’aime le jeu et je peux trouver cette satisfaction de plusieurs manières en tant qu’entraîneur."

Interrogé également sur la gestion des stars dans l'effectif comme Neymar, Navas ou Mbappé, l'Allemand est partagé : "Parfois, c’est très facile, parfois, un gros défi, car un club comme le PSG a de nombreuses influences qui vont bien au-delà des intérêts concentrés de l’équipe". Si Tuchel lâche des petits tacles, il évoque également la suite de sa carrière, lui qui est en fin de contrat en juin : "Je ne sais pas si je dois encore aller plus haut, plus haut, plus haut. J’aime juste le football. Et dans un club comme celui-ci, ce n’est pas toujours juste du football."