PSG - Thomas Tuchel vient au secours de Mauro Icardi

Son aventure avec le Paris Saint-Germain a démarré de manière canon. Mais, depuis, Mauro Icardi (27 ans) marque clairement le pas. L'attaquant du Paris Saint-Germain, définitivement transféré chez les Rouge-et-Bleu cet été, n'est actuellement pas dans la forme de sa vie, comme le prouvent ses prestations décevantes lors des matches de préparation ou à l'occasion de la finale de la Coupe de France face à l'AS Saint-Etienne. Mais, pour Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, il n'y a pas de quoi s'inquiéter outre mesure pour l'Argentin.

"Il était très fort durant les premiers matches amicaux. Il est toujours très fort avec Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria. Il aime jouer avec les trois dans le 4-4-2. Il a d’autres caractéristiques. Ce n’est pas nécessaire pour lui de toucher beaucoup de ballons. Pas nécessaire pour lui de décrocher au milieu. Ça reste un joueur dangereux dans la surface. Il doit mieux jouer, mais il va le faire", a assuré le technicien allemand en conférence de presse, à la veille de la finale de la Coupe de la Ligue 1 contre l'Olympique Lyonnais. "Il est très discipliné. Il comprend les choses très bien. Si on ne joue pas assez pour lui, on peut avoir le sentiment qu’il n’est pas en forme, mais ce n’est pas comme ça. Ce genre d’attaquant veut toujours marquer. C’est notre objectif de lui donner des ballons", a-t-il conclu.