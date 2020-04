PSG - Tiémoué Bakayoko prend la défense de Mbappé

Au sein d'un entretien accordé à So Foot, Tiémoué Bakayoko (25 ans), actuellement prêté à Monaco avec qui il a remporté le titre de Champion de France en 2017 aux côtés de Kylian Mbappé, a tenu à défendre le jeune prodige, exposé récemment à certaines critiques. Concernant le joueur du PSG, qu’il considère comme "son petit frère", il affirme : "quand t’es exposé à ça, c’est le signe que t’intéresses les gens. À ceux qui sont un peu trop durs avec lui, j’ai envie de dire : 'rendez-vous compte de la pépite que vous avez et profitez-en !'"

Bakayoko estime ensuite que les remarques à l'égard de l'attaquant parisien, après le match de Ligue des Champions face à Dortmund, étaient injustifiées. "Certains vont me dire que contre le Borussia, il n’a pas brillé. Peut-être, mais il a fait une passe décisive ! D’autres, dans un mauvais jour, ne font rien du tout". Il poursuit : "aujourd’hui, il a la responsabilité de faire gagner le PSG. Faut le faire, quand même ! Il faut être fort physiquement et mentalement, et chez lui tout est cadré pour aller très très haut, comme il l’a toujours voulu". Le n°6 monégasque n'éprouve aucune inquiétude pour son ex-coéquipier. Il considère même ces critiques "comme une sorte de passage obligé : tous les grands joueurs avant lui y ont fait face à un moment donné". Enfin pour le joueur prêté par Chelsea, tout le monde devrait "savourer son talent, même si on supporte un autre club que le PSG !"