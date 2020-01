PSG - Trois défenseurs absents face à Lille

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain se rend à Lille en clôture de la 21ème journée de Ligue 1 (21h). En marge de sa conférence de presse, Thomas Tuchel a confirmé les absences de trois défenseurs pour ce voyage dans le Nord. En instance de départs, Kurzawa et Cavani ne sont quant à eux pas retenus en raison de leur situation.

"L'équipe est bien, on a fait de très bons entraînements, dans une bonne ambiance. On sait que c'est un défi difficile. C'est l'équipe la plus performante à domicile, invaincue. Marquinhos et Juan (Bernat) sont absents. Kehrer est proche (d'un retour) mais il n'est pas remis suffisamment."