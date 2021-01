PSG - Trois retours pour Brest, le point médical du club

Pour la réception du Stade Brestois 29, prévue samedi soir (21 heures, Parc des Princes) dans le cadre de la 19ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, particulièrement amoindri lors de ses dernières sorties, devrait enregistrer trois retours. Dans son communiqué médical publié ce vendredi après-midi, le club parisien annonce en tout cas que Layvin Kurzawa (ischio-jambiers), Alessandro Florenzi (cheville) et Mauro Icardi (adducteurs) sont disponibles pour cette rencontre.

Face aux Bretons, les Rouge-et-Bleu devront en revanche faire sans six joueurs. En effet, Danilo Pereira (ischios-jambiers, reprise partielle avec le groupe aujourd'hui), Leandro Paredes (hanche, reprise partielle avec le groupe aujourd'hui), Presnel Kimpembe (ischios-jambiers, travail individuel, reprise envisagée la semaine prochaine), Neymar JR (cheville, reprise de la course et travail individuel), Juan Bernat (genou, reprise) et Rafinha (Covid-19, protocole sanitaire) sont forfaits.