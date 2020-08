PSG - Tuchel : "C'est un peu dur pour Icardi en ce moment"

Après le succès du PSG contre Lyon vendredi en finale de la Coupe de la Ligue (0-0, 6-5 aux t.a.b.), l'entraîneur Thomas Tuchel a parlé de l'animation offensive sans Kylian Mbappé. Le technicien allemand a aussi évoqué la mauvaise période que traverse Mauro Icardi depuis la reprise.

"Ce n’est pas la meilleure période pour Mauro (Icardi). C’est un peu dur, c’est comme ça avec les numéros 9. Sans Kylian (Mbappé) on manque de vitesse pour avoir des attaques plus rapides. On doit trouver d’autres solutions" a-t-il déclaré.