PSG - Tuchel : 'C'était difficile de trouver un onze titulaire'

À la suite de la victoire du Paris Saint-Germain face à Rennes à domicile hier soir (3-0), le technicien allemand du PSG Thomas Tuchel s'est exprimé en conférence de presse sur la prestation de son équipe, ainsi que sur le nombre de blessés important au sein de cet effectif. "Je suis très satisfait, très fier. C'était très difficile de trouver un onze titulaire. Ander (Herrera) était déjà mort avant le match, c'est exceptionnel ce qu'il a fait aujourd'hui. Paredes on a pris des risques, il avait 60 minutes dans les jambes, je suis très fier (l'Argentin a finalement joué tout le match). On a montré une mentalité, une solidarité, un effort collectif. C'est une belle victoire pour nous", s'est exprimé l'entraîneur parisien.

Concernant les blessures, la principale raison est le calendrier surchargé selon Tuchel."On a fait 8 matches en 22 jours, on ne fait pas d'entraînement. On ne fait seulement que récupérer, récupérer, on joue toujours à 21 heures, on manque de jours pour récupérer. On joue vendredi à Monaco (après la trêve), certains arrivent jeudi ou mercredi après deux-trois matches en sélection. C'est ça l'explication", s'est agacé l'Allemand.