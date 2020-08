PSG - Tuchel : 'Ce n'est pas l'heure des grands changements' (compte-rendu)

J-1 avant la finale tant attendue de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, programmée dimanche soir (21 heures) à Lisbonne. Veille de match oblige, Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, a répondu aux questions de la presse.

Le point sur l'effectif

"Marco (Verratti) et Idrissa (Gueye) ont fait l'entraînement avec nous après le match face à Leipzig, ils sont complètement sur le terrain avec nous aujourd'hui, ils sont disponibles. Keylor (Navas) va faire un essai aujourd'hui avec nous, on prendra la décision, c'est noir ou blanc, on décidera après l'entraînement".

L'état de santé de Marco Verratti

"La blessure de Marco, c'était un coup, ce n'était pas musculaire, c'est pour cela que le risque n'est pas grand. C'est seulement une question de douleur. Est-ce qu'il a les capacités de jouer 120 minutes ? Non, bien sûr. Il faut décider demain de sa titularisation ou pas".

Une finale, un match particulier

"On a toujours respecté notre adversaire. C'est nécessaire de donner des informations, des détails, des solutions offensives et défensives à mon équipe. Et quelques fois d'adapter. Ce sera la même chose face au Bayern. Ce sera très difficile, on sait que le Bayern a gagné tous ces derniers matches, c'est une équipe très forte. Mais il y a toujours des espaces et des solutions à trouver... Dans une finale, c'est important de trouver le bon mix entre jouer libéré et avec de la confiance. Ce n'est pas l'heure des grands changements".

Une préparation spécifique ?

"On prépare cette finale comme on a préparé Dortmund, l'Atalanta et Leipzig. Hier, on a montré quelques images à l'équipe, on a fait un entraînement tactique. Aujourd'hui, c'est la routine. Il y a eu le test Covid, l'entraînement dans le stade. Il faut profiter de ce dernier entraînement. On a aussi fait deux réunions, on a mangé ensemble. On ne va pas distraire les joueurs demain".

Paris avance avec confiance

"On a parlé avec Keylor avant cette demi-finale, oui il a de l'expérience, mais j’ai aussi parlé avec Ney et Angel, qui ont gagné cette compétition. Le Bayern a joué onze finales, ils sont habitués, c’est un grand club, mais ce n’est pas non plus un énorme avantage. C’est un grand défi pour nous, mais nous sommes aussi confiants. On a le sentiment d’avoir mérité d’être ici".

Des changements au Bayern ?

"Pour être honnête, j'aurais dit avant l'entraînement que Pavard allait jouer retrouver sa place de défenseur et que Kimmich allait pouvoir jouer au milieu. Mais après avoir vu des images de l'entraînement, je ne pense pas que le Bayern va essayer de semer la confusion dans notre esprit. Je pense que ce sera la même formation".