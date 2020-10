PSG - Tuchel : 'Cela nous donne beaucoup de confiance'

Après la large victoire du PSG, (6-1) face à Angers, Thomas Tuchel est apparu plutôt heureux face aux médias. Le coach parisien était satisfait de la prestation de son équipe notamment en comparaison avec le week-end dernier (victoire 0-2 à Reims).

Ligue 1 - 6e Journée Paris 6 - 12 - 0 Angers A. Florenzi 7'

Neymar 36'

Neymar 47'

J. Draxler 57'

I. Gueye 71'

K. Mbappe Lottin 84'

52' I. Traoré



"J’étais un peu frustré de notre manque d’efficacité. Aujourd’hui on a encore créé beaucoup d’occasions mais le timing et l’agressivité dans la surface étaient meilleurs. On a marqué beaucoup de buts. On fait un beau match avec une belle victoire. Cela nous donne beaucoup de confiance", a assuré Thomas Tuchel.

"Dans certains matchs, c’est difficile de mettre l’intensité avec le ballon. Regagner le ballon haut dans le camp adverse contre une équipe qui n’est pas organisée nous permet de créer des occasions plus facilement que lorsqu’on est face à un bloc de 10 défenseurs. C’est très important de fermer des espaces quand on attaque. C’est exigeant, c’est intensif mais on doit faire ça. Si on fait ça, c’est plus difficile de faire des contre-attaques contre nous et ça nous permet de créer des occasions", a t-il conclu.