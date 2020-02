PSG - Tuchel : 'Je ne connais pas encore le 11 qui va débuter à Dortmund'

Avant le déplacement de son équipe à Amiens pour la 25ème journée de Ligue 1, l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, évoque le 8ème de finale aller de Ligue des Champions mardi prochain à Dortmund.

"Non, je n'ai pas le onze dans la tête, c'est simplement pas possible, on réfléchira dimanche. Si Kylian est fit, mardi il va jouer (sourires), ce n'est pas un secret, Keylor Navas aussi (sourires). Quel onze ? Dans quelle structure ? On réfléchira dimanche. Ce n'est pas possible avant. On a un match avant à Amiens. On ne prendra aucun risque, On aura une équipe forte, on va faire un match sérieux", a expliqué le technicien allemand devant les médias.