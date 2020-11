PSG - Tuchel : 'Je veux plus de courage de marquer que de peur de prendre un but'

À un peu plus de 24 heures du match décisif de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Leipzig comptant pour la 4ème journée des phases de groupe, l'entraîneur Thomas Tuchel s'est présenté face à la presse en ce début d'après midi. Demain, son équipe a l'obligation de gagner ce qui pourrait pousser l'allemand à aligner une composition offensive comme il l'a sous entendu.

Ligue des champions - Phase de poules / Groupe H

"C'est une possibilité d'avoir les quatre devant (Kean, Mbappe, Neymar, Di Maria ndlr.). On veut gagner, on doit gagner. Je veux qu'on ait plus de courage pour marquer que de peur de prendre un but. Je veux que mes joueurs jouent avec courage. Pour ça, on doit trouver deux joueurs au milieu capable de tenir le milieu ou alors jouer comme à Leipzig ou lors du Final 8 en 4-3-3. On va voir qui est disponible après l'entraînement", a expliqué Tuchel.