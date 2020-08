PSG - Tuchel : "L'Atalanta a un grand avantage sur nous"

Après la victoire contre Lyon en Coupe de la Ligue (0-0, 6-5 aux t.a.b.), l'entraîneur du PSG a évoqué la prochaine rencontre de son équipe face à l'Atalanta en quart de finale de Ligue des Champions. Pour le technicien allemand, l'équipe italienne a "un grand avantage" sur la formation parisienne, car elle a gardé "le rythme" après avoir repris le championnat qui se terminera ce week-end en Italie.

"J'attends encore plus d'intensité. L'Atalanta aura un avantage, cette équipe ayant plus de rythme. Nous, on en aura moins. On devra trouver des solutions. On a douze jours pour se préparer. Je n'ai pas encore vu de matches de l'Atalanta. Ça va commencer demain (ce samedi). On n'a jamais perdu la confiance et la concentration ce (vendredi) soir et on a su gagner aux tirs au but. Cela compte de gagner quatre titres. C'est une grande performance accomplie par cette équipe" a-t-il déclaré.