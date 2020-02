PSG - Tuchel : 'Le carton rouge de Neymar ? Du jamais vu'

Thomas Tuchel s'est montré perplexe par l'expulsion de Neymar, au terme de la victoire des franciliens sur Bordeaux pour le compte de la 26e journée (4-3).

"Si on veut parler de cette situation du deuxième carton jaune, il faut parler de toute la situation. Il fait un un-contre-un et son adversaire, qu'est ce qu'il fait ? Il fait quelque chose que je n'ai jamais vu, il commet une faute sur cinq ou dix mètres, le quatrième arbitre est sur le terrain après cette faute, il n'y a pas de carton jaune, rien et le match continue avec le quatrième arbitre sur le terrain ! Je n'ai jamais vu cela ! Après, il est énervé. Ce n'est pas nécessaire de faire ça mais il est humain, il est énervé après cette situation et il commet cette deuxième faute. Mais il finit avec un carton jaune et celui qui fait la faute avant non... Avec l'arbitre, la situation est vraiment un peu bizarre" a-t-il déclaré.