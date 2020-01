PSG - Tuchel : 'Lille ? Un grand défi'

Avant le déplacement à Lille, programmé ce dimanche soir (21 heures, Stade Pierre-Mauroy) pour fermer les portes de la 21ème journée de Ligue 1, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, a évoqué les qualités de l'adversaire nordiste. "On a fait un bon entraînement. C'était bien et nécessaire pour le match de demain. On attend un adversaire avec beaucoup de qualités. Il faut être attentif. C'est un grand défi", a souligné le technicien allemand en conférence de presse, et de revenir sur la déroute de la saison dernière (défaite 5-1). "Pour moi il n'y avait pas carton rouge pour Juan Bernat. Ce n'était pas le bon moment", s'est-il souvenu tout en insistant sur le fait que cette précédente opposition "n'avait aucun impact sur le match de demain".