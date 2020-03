PSG - Tuchel : "Neymar va jouer contre Lyon, il doit retrouver du rythme"

Thomas Tuche explique que Neymar est prêt pour jouer contre Lyon, et doit absolument retrouver du rythme avant d'affronter Dortmund. "Neymar est plus calme maintenant. J'ai le sentiment qu'il est calme et qu'il se prépare bien pour le match de demain. Il va jouer, c'est absolument nécessaire qu'il joue et qu'il ait le rythme. C'est important dans cette phase décisive. C'est important qu'il soit la demain. Je pense qu'il est prêt, qu'il est confiant, et il doit trouver son rythme pour Dortmund" a-t-il déclaré.