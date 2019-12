PSG - Tuchel veut récupérer la Coupe de la Ligue

Le Paris Saint-Germain se déplace au Mans pour les 8e de finale de la Coupe de la Ligue ce mercredi. En conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur parisien Thomas Tuchel affiche ses ambitions pour cette compétition, remportée la saison dernière par Strasbourg.

"Généralement, on veut gagner toutes les compétitions avec le PSG, c'est comme ça, on ne doit pas parler d'autre chose. Nous sommes les favoris contre Le Mans mais on doit respecter le jeu et le football. C'est un match à élimination directe. On doit être attentifs et c'est nécessaire que nous soyons concentrés et sérieux. Mais c'est toujours comme ça : on veut gagner la Coupe de la Ligue, c'est clair." a-t-il déclaré.