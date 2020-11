PSG - Tuchel évoque la disette de Kylian Mbappé en LDC

À l'occasion de la conférence de presse d'avant du PSG face à Leipzig, l'entraîneur du club de la capitale Thomas Tuchel a abordé la disette de Kylian Mbappé (21 ans) en Ligue des Champions.

Ligue des champions - Phase de poules / Groupe H

"Nous sommes affectés si Ney et Kylian ne marquent pas. Ça a un grand impact sur les résultats. Ce sont des gars décisifs, j'espère qu'ils pourront marquer demain. On a besoin de buts, on a besoin des buts de Kylian, d'une grande performance de sa part. Il est là, il a tout fait pour être prêt. Il fait tout pour être décisif. Il a joué pour la France, il a joué contre Monaco, il a fait quelques buts. Et maintenant, demain c'est le moment d'être décisif", a déclaré Tuchel.