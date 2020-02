PSG - Tuchel : 'Respecter les qualités de Lyon'

À la veille de recevoir l'Olympique Lyonnais, dimanche soir (21 heures, Parc des Princes) pour le compte du match de clôture de la 24ème journée de Ligue 1, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, livre sa vision de ce match. Le technicien allemand, qui a pleinement confiance en les qualités de son équipe, prévient toutefois ses joueurs : ils vont rencontrer une formation à ne pas sous-estimer.

"Je la sens très forte, très concentrée pour continuer. On a fait un grand effort tous ensemble depuis le début d'année, on a beaucoup gagné, on a gagné des matches de façon différente mais toujours avec des efforts, la faim de gagner, c'était toujours une performance de toute l'équipe et nous sommes confiants sur notre capacité à continuer", a-t-il confié en conférence de presse, et de mettre son équipe en garde contre tout excès de confiance : "Mais nous sommes attentifs. C'est important de respecter la qualité de l'Olympique Lyonnais, c'est toujours un défi de combattre des équipes différentes, des équipes comme l'OL. C'est toujours un match difficile mais ce sont des défis que l'on cherche. J'espère que nous sommes prêts pour demain, pour montrer que nous sommes là".