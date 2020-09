PSG - Tuchel : "Une crise de résultats"

En attendant de disputer son match en retard de la 1ère journée de Ligue 1 contre le FC Metz mercredi, le PSG compte deux revers en deux matches de championnat. "On a une crise de résultats", reconnaît l'entraîneur Thomas Tuchel.

"C'est la réalité, on a trois défaites consécutives maintenant, on n'est pas habitué à ça, c'est clair mais pour nous c'est important de regarder le contexte, la réalité. La réalité est, pour moi, qu'on a fait un bon bon match face à l'OM pour la période. On ne peut pas regarder que les résultats. On a une crise de résultats, oui c'est la réalité, ce n'est pas un problème de l'accepter mais on peut seulement contrôler notre performance, notre état d'esprit, notre structure. On doit accepter qu'on joue maintenant sans attaquant. On arrive avec beaucoup de joueurs positifs au COVID, on arrive sans match amical, sans préparation. Pour moi c'était clair que ça pouvait être une première phase difficile" a-t-il déclaré.