PSG - Tuchel : 'Verratti est un joueur incroyable'

Lors de la conférence de presse du jour avant le déplacement du PSG à Reims dimanche 21 heures, l'entraîneur parisien Thomas Tuchel s'est exprimé sur son milieu de terrain italien Marco Verratti (27 ans) à propos de son rôle dans le vestiaire.

"C'est un joueur incroyable, il a toujours le sourire et il donne tout sur le terrain. C'est un leader dans l'état d'esprit et la qualité. Je suis très heureux qu'il soit là et d'être son entraîneur. Je ne crois pas qu'il ait besoin du brassard. Il est toujours là pour aider tout le monde, faire des différences. On parle beaucoup ensemble, de la tactique, du vestiaire. On le voit comme un leader. Il n'a pas besoin du brassard", a expliqué l'entraîneur allemand.