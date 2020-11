PSG - Tuchel a son onze pour Leipzig, un doute persiste sur l'animation

À la veille des retrouvailles avec le RB Leipzig en Ligue des Champions (3ème journée), l'incertitude plane toujours sur le onze de départ qu'alignera Thomas Tuchel sur la pelouse de la Red Bull Arena. Au micro de RMC Sport puis en conférence de presse, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a laissé fuité quelques petites informations à ce sujet. Le technicien allemand a d'abord fait savoir que Thilo Kehrer allait sans doute finir la rencontre, mais qu'il ne serait pas titulaire: "Pour Thilo, commencer maintenant, ça veut dire qu’on prend encore un grand risque. Je pense qu'il ne commencera pas mais qu’il va finir le match pour nous", a indiqué Thomas Tuchel.

Ce dernier a ensuite tenu un discours sensiblement identique concernant Leandro Paredes : "Non, ce n'est pas possible qu'il démarre le match. Il fait le premier entraînement avec nous aujourd'hui, c'est la réalité. Peut-être qu'il peut finir le match". L'ancien tacticien du Borussia Dortmund a ensuite avoué qu'il avait déjà son onze de départ pour demain, mais pas encore le système. Une surprise serait même possible si l'on en croit ses déclarations : "On va trouver 11 titulaires qui vont combattre pour un résultat très important. (...) J’ai confiance, j’ai une idée claire sur qui va jouer demain. Je ne peux pas dire mais la question est de savoir comment on fait sans ces joueurs clés. Est-ce qu’on fait un 4-4-2 ou un 4-3-3, ce que tout le monde connait bien ? Ou c’est peut-être le moment pour une idée, par exemple comment on a fini le match à Nantes avec trois défenseurs. Ce n’est pas encore décidé", a-t-il conclu.