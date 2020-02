PSG - Tuchel affiche sa confiance

Après toutes les déclarations des derniers jours et l'actualité électrique autour du club, le PSG s'est rassuré en maîtrisant son sujet de bout en bout face à Dijon (4-0) lors de la 27ème journée. Thomas Tuchel a profité de cette victoire pour joué la carte de l'apaisement et rappeler qu'il a pleinement confiance en ses joueurs.

"Le groupe veut absolument montrer contre Dortmund (le 11 mars en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions) qu'il est capable de faire ce pas en avant. Il fait une saison très constante, très fiable, avec beaucoup de victoires et de performances très fortes. On ne peut pas perdre confiance dans cette équipe. Cette semaine, les joueurs ont montré qu'ils voulaient jouer ce match-là, et ils l'ont encore prouvé aujourd'hui" a expliqué le coach parisien.