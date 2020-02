PSG - Tuchel annonce déjà quatre absents pour Nantes

Présent en conférence de presse, Thomas Tuchel a fait un point sur l'état de santé de ses troupes à 24 heures du match face à Nantes (21h05, 23e journée de championnat). L'entraîneur parisien compte déjà 4 forfaits, en plus de joueurs incertains.

"On a un entraînement un peu plus tard. Un entraînement deux jours après un match, c'est un jour pour réfléchir avec les kinés, les joueurs, les docteurs. C'est sur qu'on va jouer sans Marqui, Thiago Silva, Bernat et Colin Dagba" a déclaré l'Allemand.