PSG - Tuchel annonce plusieurs semaines de rodage

Thomas Tuchel s'est montré fataliste après le revers concédé à Lens jeudi soir (1-0) avec une équipe bis du PSG. "Je suis réaliste. On a besoin de plusieurs semaines pour se roder", a-t-il avoué. "Aujourd'hui (jeudi), par rapport à notre préparation, on était dans la situation semblable à un match amical. Mais ce n'était pas le cas. Lens était, de son côté, une équipe prête physiquement, et qui avait bien joué à Nice (défaite 2-1, ndlr). C'était compliqué de créer des occasions face à leur 5-2-1-2. Il ne faut pas être trop critique avec les joueurs. Un 0-0 était possible et il y a eu des choses positives."

Les champions de France n'aborderont pas le Classique contre l'OM dans les meilleures dispositions, dimanche soir (3e journée). "Ça devrait aller mieux tout seul, au fil du temps. Et surtout si les joueurs de grande qualité reviennent", a poursuivi Tuchel, qui pourrait retrouver certains des sept joueurs testés positifs au covid-19 et absents hier. Même s'ils manqueront forcément de rythme. "Après, s'il faut jouer avec la même équipe face à Marseille, on le fera..."