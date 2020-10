PSG - Tuchel annonce une énorme liste d'absents contre Nîmes, Herrera positif au coronavirus

Au micro de PSG TV, Thomas Tuchel a fait un point sur le groupe et les forces en présence pour le déplacement à Nîmes ce vendredi (21h00). Le technicien allemand va devoir composer avec énormément d'absences, d'autant plus qu'Ander Herrera a été touché au coronavirus durant la trêve.

"Draxler, Verratti, Marquinhos sont blessés. Il y a des doutes pour Manchester pour les trois joueurs. Angel Di Maria et Layvin Kurzawa sont suspendus. Herrera a été testé positif pendant la trêve. Il a fait aucun entraînement pendant la trêve. Aujourd'hui, on a le retour de Danilo mais il a été en contact avec Ronaldo, qui est positif. Le conseil du staff médical c'est qu'il ne rejoigne pas le groupe. Colin doit attendre un troisième test négatif après avoir été en contact avec des cas de contaminations chez les Espoirs. Icardi est aussi blessé, mercredi dernier, au ligament interne du genou. Ce n'est pas trop grave mais il va manquer contre Nîmes et Manchester United. Thilo Kehrer est aussi blessé" a-t-il glissé.