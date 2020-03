PSG - Tuchel apprécie le nouveau visage de Mbappé depuis Dortmund

Auteur d'un triplé hier soir face à Lyon, dans la large victoire 5-1 du PSG, Kylian Mbappé a réalisé une grande prestation, bien aidé par les espaces laissés par la défense rhodanienne après le carton rouge. L'attaquant français a notamment montré sa vitesse et sa technique sur son deuxième but personnel après une interception dans sa moitié de terrain.

Pour Tuchel, le numéro 7 est dans une très bonne passe depuis le match contre Dortmund. "Il est très fort depuis quelques semaines. Il a eu un match difficile avec nous à Dortmund, dans un poste différent. Il était clair pour moi que ce serait un peu difficile pour lui à Dortmund, qu'il pourrait un peu souffrir. Avec Neymar, ils sont très forts ensemble. Après Dortmund, il a montré une réaction formidable à chaque entraînement et contre Dijon, et ce mercredi. Il est très fort, il utilise sa vitesse de façon très intelligente, il est très décisif et dans une bonne forme", a-t-il déclaré. On se rappelle, aussi, que Mbappé s'était montré particulièrement agacé par une banderole des Ultras Parisiens : "la peur de gagner".