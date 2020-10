PSG - Tuchel attend une grosse réponse de son équipe face à l'Istanbul Basaksehir

Ce mercredi en début de soirée (18h55), la victoire sera quasi impérative pour le Paris Saint-Germain face à l'Istanbul Basaksehir. Dominés par Manchester United la semaine dernière (1-2), les Rouge-et-Blanc n'ont d'autre choix que de réagir lors de cette 2ème journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. En conférence de presse ce mardi, Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, n'y est pas allé par quatre chemins. L'ancien homme fort du BvB attend une réponse forte de son équipe.



"Nous sommes très exigeants avec nous-mêmes, j'espère vraiment que le match de Manchester était le dernier rappel qu'il faut tout donner physiquement et mentalement pour l'emporter. Nous jouons le champion de Turquie. Il nous manque des joueurs mais nous avons la qualité suffisante et nous sommes ici pour montrer qu'on veut absolument gagner et que nous capables de jouer beaucoup mieux que la semaine dernière", a lancé le tacticien allemand.