PSG - Tuchel demande de la patience pour Icardi

Thomas Tuchel revient sur la forme de Mauro Icardi, et demande de la patience pour un joueur qui n'a eu que très peu de préparation.

"Il est très professionnel, il est très tranquille dans son esprit. Il est arrivé tard à Paris, sans faire la préparation avec nous, et sans temps d'adaptation à l'équipe. Il a joué rapidement et sans doute avec moins de pression au départ. Parfois, on peut manquer un peu de confiance, tout le monde à des passages plus compliqués. On doit être patient avec lui. Mais je note chez lui un regain de forme et de confiance ces derniers temps, il a faim de buts et de jouer. C'est bien pour nous" a-t-il déclaré.