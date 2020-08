PSG - Tuchel détaille les qualités de leader de Neymar

Thomas Tuchel s'est présenté en conférence de presse ce lundi, à la vieille de la demi-finale de la Ligue des Champions face à Leipzig. L'entraîneur allemand a évoqué le rôle de leader de Neymar. "Quand je suis arrivé il était déjà un leader sur le terrain. C'est un leader différent. Il est un leader avec sa qualité, sa confiance sur le terrain, son courage d'aller toujours en un contre un, gagner avec sa faim, sa capacité de combattre. Il aime la compétition. Ce sont des choses dont tu as besoin pour être un leader", a-t-il analysé.

"On a créé un groupe avec des joueurs comme Ander, Pablo Sarabia, Keylor Navas et tous les autres qui sont rentrés. Ce sont des gars qui savent très très bien que c'est nécessaire de savoir comment vivre ensemble, s'entraîner ensemble, créer une atmosphère entre nous et ce sont peut-être les clés pour observer Neymar sur un autre niveau", a expliqué le coach parisien. "C'est un sport d'équipe, il ne peut pas gagner tout seul, ce n'est pas possible. On est très heureux d'avoir créé une atmosphère spéciale", a-t-il conclu.