PSG - Tuchel dresse un premier bilan à contrecoeur

Leader incontestable de la Ligue 1 (14 victoires, 3 défaites), premier (5 victoires, 1 nul) de son groupe en Ligue des Champions et qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, le Paris Saint-Germain réalise une première partie de saison 2019-2020 presque parfaite. Mais, malgré ces très bons résultats, Thomas Tuchel a toujours autant de faire à dresser des bilans. On a pu (encore) s'en apercevoir ce vendredi après-midi en conférence de presse.

"Je ne suis pas capable de faire ça, je suis le pire pour ça, les bilans. Je suis toujours dans l’instant", a-t-il reconnu, avant de s'essayer malgré tout à ce petit jeu : "Bon, on a été premier de notre groupe en Ligue des Champions, on est premier en Ligue 1, et on a gagné notre match de Coupe de la Ligue. Je ne suis pas à l’aise pour les bilans, je préfère regarder l’avenir pour savoir comment l’améliorer", a conclu le technicien allemand devant les journalistes.