PSG - Tuchel emballé par les dernières séances d'entraînement

Pessimiste il y a tout juste une semaine, après le match amical remporté contre Dijon et l'annonce de la blessure de Marco Verratti, Thomas Tuchel semble avoir retrouvé un peu d'optimisme à vingt-quatre heures du quart de finale contre l'Atalanta Bergame. Le coach du PSG, qui était en conférence de presse ce mardi, a expliqué que les dernière séances d'entraînement de ses hommes lui ont particulièrement plu. "On doit jouer ce match comme on a fait l'entraînement sur les derniers jours. C'était extraordinaire, un bon mix entre concentration, bonne ambiance, esprit de compétition entre les joueurs", a raconté l'Allemand. "C'est aussi nécessaire de jouer demain avec le sourire. On souffre ensemble, on sourit ensemble."

Plus globalement, Tuchel a l'impression que quelque chose s'est créé depuis le 8e de finale retour contre Dortmund (défaite 2-1 à l'aller, victoire 2-0 au retour). "J'ai eu le sentiment qu'on a grandi comme équipe, qu'on a créé un esprit de compétition extraordinaire pour montrer qu'on pouvait retourner le score. On a joué avec des blessés, joué à huis clos mais on l'a fait et ça nous a donné beaucoup de confiance et c'était un grand pas en avant (...) J’ai l’impression que nous nous sommes préparés de la meilleure façon, en créant un état d’esprit. Il était important de gagner les deux finales pour redémarrer. Les jouer en tant que favoris n’est jamais évident. C’était un grand défi sur le plan mental pour les joueurs, et c’était important avant ce tournoi. On est confiants, mais pas trop."