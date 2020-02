PSG - Tuchel encense Sarabia

Acheté au FC Séville l'été dernier après une saison remarquable, Pablo Sarabia s'acclimate de plus en plus à sa nouvelle vie du côté de Paris. Après des débuts timides, l'Espagnol prend du poids au sein du groupe parisien, en témoignent ses dernières sorties avec le club de la capitale. Dimanche soir, il postulera à une place de titulaire face à l'Olympique Lyonnais. Interrogé au sujet de son joueur, Thomas Tuchel n'a pas tari d'éloges en conférence de presse.

"Ce n'est pas nécessaire de parler plus de lui car c'est un gars qui fait son travail et il est extraordinaire. Il a le talent de jouer pour nous. Il est décisif, il apporte quelque chose de différent à cette équipe, des courses intensives, le travail défensif, il peut jouer à plusieurs postes, il est toujours là, toujours dangereux. C'est bien d'avoir des joueurs comme ça et j'en suis très content. On a gagné beaucoup de qualité avec lui et j'espère qu'il peut continuer comme ça" a déclaré l'entraîneur allemand.