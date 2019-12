PSG - Tuchel enchanté par la performance

Depuis son banc de touche, Thomas Tuchel a assisté à l'ultime balade de son équipe en 2019 face à Amiens (4-1, analyse et notes) lors de la 19ème journée de Ligue 1. Pour l'occasion, l'entraîneur allemand avait de nouveau aligné son quatuor offensif composé de Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria, et ce alors qu'il considérait cette option impossible il y a quelques semaines, par soucis d'équilibre. "On avait des manques physiquement auparavant. On avait eu des joueurs blessés. Avec le retour de Pablo (Sarabia), Edi (Cavani), on a eu beaucoup d'attaquants. C'est mon job d'analyser ce qui est le meilleur pour l'équipe. Oui, on peut joueur avec un 4-4-2 mais c'est plus intensif et il y a plus de responsabilités défensives qu'en 4-3-3. On a décidé d'en donner aux joueurs et ils jouent de manière extraordinaire depuis quelques semaines. On a encore fait une grosse performance. On est aussi forts dans un 4-3-3 mais le moment est au 4-4-2. Et ils ont été super ce soir (samedi)" a justifié Tuchel.

Avec un bilan de 43 buts inscrits pour 10 encaissés sur la phase aller, le coach parisien s'est réjoui de la capacité de son équipe à être performante dans les deux surfaces de réparation. "C'est bien parce qu'on est capables de faire les deux (attaquer et défendre). C'est ce qu'il y a de mieux pour un entraîneur. C'est difficile de marquer contre nous et on arrive à maquer plusieurs buts. C'est remarquable. Cette confiance grandit avec les matches. Les deux sont nécessaires pour gagner des titres" a-t-il déclaré.