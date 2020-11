PSG - Tuchel enterre la hache de guerre avec Deschamps pour Mbappé

Bonne nouvelle, le PSG et l'équipe de France se sont rabibochés. Après avoir échangé des déclarations assez dures ces dernières semaines entre les deux camps, tout semble rentré dans l'ordre entre les deux institutions durant ce rassemblement. En effet, Thomas Tuchel a apprécié la communication de Didier Deschamps et de la FFF concernant la blessure de Kylian Mbappé et sa remise en forme. L'Allemand a aussi salué les 30 minutes que son attaquant a joué avec la France mercredi.

"Didier Deschamps l'a laissé jouer seulement 30 minutes. Je suis heureux. Il y a eu une grande communication entre nous. (...) On décidera combien de minutes il jouera demain contre Monaco, mais il se sent très bien" a déclaré Tuchel en conférence de presse.