PSG - Tuchel espère les retours de Marquinhos et Neymar face à Lille

Touché à la cheville face à l'Olympique Lyonnais dimanche soir (0-1), Neymar est forfait pour la réception de Lorient, prévue ce mercredi soir (21 heures, Parc des Princes, dans le cadre de la 15ème journée de Ligue 1. Mais, que les supporters du Paris Saint-Germain se rassurent, leur numéro 10 (28 ans, 3 buts et 3 passes décisives en 7 matches de championnat cette saison) pourrait bel et bien rejouer avant la fin de l'année 2020. C'est, en tout cas, ce qu'a laissé entendre Thomas Tuchel, l'entraîneur des Rouge-et-Bleu, cette après-midi en conférence de presse.

"Ce n'est pas impossible qu'il rejoue pour nous. On va essayer pour Lille. On doit attendre les prochains examens demain et après on aura plus de détails", a fait savoir le technicien allemand au sujet de son brésilien. L'ancien tacticien du Borussia Dortmund a ensuite abordé l'état de santé de son autre brésilien, Marquinhos, touché à la hanche et sorti peu après l'heure de jeu face à l'Istanbul Basaksehir mercredi soir en Ligue des Champions (5-1). "J'espère qu'il pourra jouer contre Lille, c'est l'objectif", a indiqué Thomas Tuchel.