PSG - Tuchel est 'un peu inquiet' pour Icardi

À la veille de recevoir Lyon, pour le compte de la 24ème journée de Ligue 1, l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, s'est dit un peu inquiet sur le faible rendement offensif actuel de Mauro Icardi. "Je suis un peu inquiet si les attaquants n’ont pas la touche, la première occasion, il a eu une grosse occasion à Nantes, mais dans une phase plus facile, c’est but. Mais il est en difficulté et du coup, sa frappe est repoussée par le gardien. Il réfléchit un peu trop maintenant. Au début, quand il marquait beaucoup de buts, il ne pensait pas", a confié le technicien allemand.

"Contre Brest par exemple, il a eu de la chance mais il a été décisif. Qui sait si ce but contre Nantes peut lui redonner confiance. J’espère qu’il va retrouver la confiance, qu’il va marquer des buts", a poursuivi l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund en conférence de presse et de terminer son intervention en prévenant son attaquant argentin. "On peut aussi sentir qu’Edi gagne en intensité dans les entraînements, c’est bien aussi pour nous", a-t-il conclu. Mauro Icardi sait désormais à quoi s'en tenir, la concurrence rôde.