PSG - Tuchel est totalement bluffé par Icardi

A la veille d'affronter Monaco pour le compte de la 20ème journée de Ligue 1 (21h), Thomas Tuchel a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse. Invité à commenter l'avenir de Mauro Icardi, lequel a précisé il y a quelques jours son envie de rester à Paris à l'issue de la saison, l'entraîneur allemand n'a pas souhaité s'aventurer sur ce terrain. En revanche, il n'a pas tari d'éloges au sujet de son buteur argentin.

"Je ne veux pas parler de cette chose. Ce n'est pas le sujet maintenant mais je suis très, très impressionné par Icardi, honnêtement. Je lai rencontré ici pour la première fois et je suis vraiment impressionné parce que le gars est super fiable et très professionnel. Il comprend le foot tactiquement, à un haut niveau. Il sait ce qu'il est nécessaire de faire tactiquement pour équilibrer l'équipe. Il travaille défensivement et il est efficace. La façon dont il respecte l'espace pour attaquer, c'est impressionnant" a déclaré Tuchel, totalement sous le charme de son joueur.