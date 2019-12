PSG - Tuchel évoque la situation de Kouassi

Après une première apparition compliquée chez les pros, face à Montpellier, Tanguy Kouassi (17 ans), a livré une prestation de belle facture face à Galatasaray, en Ligue des Champions. Le milieu de terrain parisien a pu montrer ses qualités et justifié la confiance mise en lui par son entraîneur. En conférence de presse à la veille du déplacement à Saint-Etienne, Thomas Tuchel a évoqué le cas de son joueur, qui n'a toujours pas signé de contrat professionnel avec son club formateur.

"On a montré qu'on avait confiance en lui. Il a mérité de jouer. Ce n'était pas un cadeau. Maintenant, il l'a montré pendant deux matches. C'est un bon moment pour lui de réfléchir et d'avoir confiance en nous et dans le club. On espère vraiment qu'il va signer un nouveau contrat. C'est un gars très fiable, avec beaucoup de qualités" a-t-il expliqué.