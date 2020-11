PSG - Tuchel évoque les épineux dossiers Neymar et Mbappé

Blessé aux adducteurs, Neymar (28 ans) a été appelé par le Brésil. Touché aux ischio-jambiers, Kylian Mbappé a lui été sélectionné en équipe de France. De passage en conférence de presse ce vendredi, Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a bien évidemment évoqué ces dossiers épineux. Le technicien allemand a fait bref sur le sujet, se contentant d'afficher sa "confiance" en les staffs brésilien et français pour ménager et prendre soin de ses deux joueurs phares.

"C'est le droit de l'équipe nationale d'appeler des joueurs, on ne peut rien y faire", a concédé l'entraîneur des Rouge-et-Bleu, à la veille du choc de la 10ème journée de Ligue 1 contre le Stade Rennais FC, et d'ajouter : "Je préfère toujours, quand des garçons sont blessés et ne peuvent pas jouer, qu'ils restent au club. Mais on fait confiance aux équipes nationales pour leur prodiguer les soins nécessaires".