PSG - Tuchel explique pourquoi il a donné le brassard à Paredes

L'entraîneur du PSG Thomas Tuchel explique pourquoi il a décidé de confier le brassard de capitaine à Leandro Parades, par ailleurs auteur du premier but parisien à Pau (2-0), ce mercredi en huitièmes de finale de la Coupe de France.

"On a cherché un capitaine pour ce match", a-t-il expliqué, alors que Thiago Silva et Marquinhos étaient absents. "Normalement ça aurait dû être Layvin (Kurzawa) mais sa situation ces derniers jours n’était pas claire. Donc on a donné le brassard à Leo parce que je voulais quelqu’un au cœur du jeu. C’était aussi un moyen de lui montrer que j’ai confiance en lui et pour lui de prendre des responsabilités. Il a fait un bon match, il a été fiable dans son jeu et a marqué un but décisif."