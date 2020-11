PSG - Tuchel explique son agacement après Leipzig et maintient sa position

Très agacé mardi soir devant les journalistes au sortir de l'importante victoire obtenue face au RB Leipzig (1-0) en Ligue des Champions, Thomas Tuchel est apparu plus détendu en conférence de presse cette après-midi. De retour face aux médias pour évoquer la réception des Girondins Bordeaux prévue samedi soir (21 heures) au Parc des Princes pour le compte de la 12ème journée de Ligue 1, le technicien allemand est revenu sur ces propos tenus en début de semaine, qu'il maintient

"Pour moi, c'est très clair et je peux comprendre les critiques, je l'ai toujours dit. On a des positions différentes", a-t-il indiqué en préambule de son intervention, avant de détailler son raisonnement. "Les critiquent viennent des supporters et des journalistes. Si je suis devant la télé mardi, je change peut-être de programme devant ce match. Je ne suis pas à la maison ou en tribune, je suis avec mon équipe et je fais un combat avec mon équipe. Je vis chaque passe, chaque duel, chaque sprint avec mon équipe. Nous sommes ensemble et c'est un sentiment complètement différent que devant la télé ou en tribune. Je peux comprendre et accepter ça. Mais on doit accepter que j'ai un autre sentiment", a-t-il ainsi poursuivi, et de conclure : "C'était un match très dur. Personnellement, j'ai eu l'impression que les journalistes voulaient me convaincre de leur opinion. Mais je n'ai pas la même position car je suis une petite part du groupe. C'était comme ça, mais rien de grave".