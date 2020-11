PSG - Tuchel fait le point sur les blessés

Le Paris Saint-Germain a enchainé sa huitième victoire consécutive en championnat ce samedi soir face à Rennes (3-0). Alors que les bons résultats s'enchainent, la liste des blessés continue de s'alourdir dans le club de la capitale. Face aux Bretons, une fois encore plusieurs joueurs du PSG n'ont pas pu finir la rencontre. Thomas Tuchel s'est montré inquiet en conférence de presse et a fait le point sur les blessés parisiens.

"Alessandro (Florenzi) n'est pas blessé, il était fatigué. Moise (Kean) a pris beaucoup de coups, physiquement c'est exceptionnel ce qu'il a fait, j'espère que ce n'est pas trop sévère pour lui, Gana (Gueye), c'est la cuisse. Thilo (Kherer) c'est la même blessure au pubis, ça veut dire que c'est grave. Ça m'inquiète, je ne sais pas si des joueurs reviendront. C'est très très compliqué. Draxler, Verratti, Icardi, le plan, c'est qu'ils reprennent, pas la semaine prochaine mais la semaine suivante. On joue avec Paredes, il a fait deux entraînements avec l'équipe. On est dans un cercle très compliqué, on les laisse jouer trop tôt" s'est alarmé le coach parisien