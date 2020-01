PSG - Tuchel fait le point sur les dossiers Cavani et Kurzawa

Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Thomas Tuchel a fait le point sur les situations de Layvin Kurzawa et Edinson Cavani.

En cette fin de mercato hivernal, l'avenir d'Edinson Cavani et de Layvin Kurzawa est encore flou. Depuis plusieurs semaines, le premier est annoncé du côté de l'Atlético de Madrid mais les deux clubs n'ont toujours pas trouvé d'accord financier, alors que le joueur de 32 ans, lui, souhaite rallier la capitale espagnole. Il devrait y voir plus clair lundi après la nouvelle rencontre entre les deux parties. Le second devrait quant à lui rejoindre la Juventus Turin dans le cadre d'un échange avec De Sciglio. Face à la situation encore vague des deux joueurs, Thomas Tuchel a annoncé ce samedi qu'ils n'étaient pas convoqués pour le match de dimanche face à Lille (21h, 21ème journée de Ligue 1).

"Ce n'est pas décidé (pour Kurzawa). Il y a des choses entre les deux clubs et Layvin. Il est là, c'est notre joueur mais les choses ne sont pas décidées, pas claires et on a décidé qu'il ne serait pas avec le groupe demain. Pour réfléchir, gérer les choses. C'est un peu la même chose avec Edi (Cavani). Il fait l'entraînement avec nous depuis quelques jours. Il n'a pas de problèmes mais la situation avec le club n'est pas claire et c'est pour cela il n'est pas disponible demain" a confié l'entraîneur allemand.

Par la suite, le technicien du PSG en a rajouté une couche à leur sujet : "c'est une décision pour ce match car avec Layvin c'était une situation qui est arrivée il y a deux jours, c'est très court. C'est nécessaire qu'il puisse réfléchir et trouver une solution. Avec Edi ça fait un peu longtemps. Il a fait l'entraînement mais il n'est plus blessé. On a décidé qu'il n'est pas disponible car la situation n'est pas claire. Ce n'est pas grand chose. Des choses arrivent pendant le mercato mais je suis calme" a conclu Tuchel à ce sujet. Les prochaines heures devraient apporter de nouvelles réponses dans ces deux dossiers.