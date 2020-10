PSG - Tuchel félicite Kylian Mbappé et analyse la large victoire à Nîmes

Malgré le masque pour se présenter en conférence de presse, Thomas Tuchel avait le sourire pour analyser la victoire à Nîmes (4-0). L'entraîneur du PSG, qui a assisté à une très bonne prestation de Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, a félicité son attaquant. "Mbappé infatigable ? Non mais aujourd'hui, c'était comme ça, ce n'est pas possible toute la saison de faire des choses comme aujourd'hui. J'ai parlé avec lui hier et on a pris cette décision avec responsabilité. Il se sent bien , il veut absolument jouer. C'est le gars qui peut toujours faire la différence".

Bien aidé par l'exclusion de Loïck Landre dès la 12ème minute, le PSG a fait le job pour l'emporter : "On a fait un match très concentré, très solide. On a jamais perdu l'intensité avec le ballon. C'était le plus important pour moi. Nîmes est toujours une équipe physique, émotionnelle. Dans quelques moment, ça peut être trop. C'était un avantage pour nous de jouer à 11 contre 10" glisse Tuchel. "Il y a des moments ou on a eu de malchance. En première mi-temps, on a eu 2-3 occasions pour fermer le match mais en deuxième mi-temps, on a toujours joué concentré. On a donné aucune occasion à Nîmes".